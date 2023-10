Principe Christian di Danimarca, come Cenerentola lascia la scarpetta alla festa: ma il finale non è proprio da... favola

di Redazione web

Lo scorso fine settimana il principe Christian di Danimarca ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno con una cena di gala, alla quale erano invitate anche le future regine.

Al ballo ha presenziato anche la studentessa Anne-Sofie Tornso Olesen, invitata dalla famiglia reale per rappresentare il proprio paese, la scaltra giovane non s'è lasciata sfuggire l'occasione per provare ad attirare l' attenzione del principe.

Anne-Sofie come Cerentola

Come Cenerentola, ha lasciato la sua scintillante scarpetta su una scalinata del palazzo con la speranza che il principe la trovasse e la contattasse per restituirgliela e poi si sa... "vissero tutti felici e contenti"... ma per Anne-Sofie non è stato poprio un lieto fine.

Il palazzo ha preso un provvedimento ben più moderno di quello nella favola, infatti, ha postato su Instagram la foto della scarpetta appollaiata sulla scalinata scrivendo:

"È Cenerentola che ieri sera ha dimenticato la scarpa?Quando gli ospiti della cena di gala di Sua Maestà la Regina sono tornati a casa ieri, questa scarpa a spillo solitaria è stata lasciata al Castello di Christiansborg.Il proprietario è invitato a contattarci per riaverlo."

La divertente vicenda non ha potuto far altro che appassionare i fan, che si sono sbizzarriti con i commenti, fantasticando sulla cosa.

Uno di loro ha scritto: «No, no, dovete mandare il principe Christian a provarlo su tutte le ragazze invitate nel regno.

Finalmente, giunge anche Anne Sofie a commentare la vicenda: «Non è perché penso che ora lo sposerò, ma speravo che qualcuno pensasse che fosse divertente, e poi crea anche attenzione per la casa reale».

Per coloro che si stavano appassionando alla vicenda, non ci sono buone notizie, pare infatti che il cuore del principe appartenga già a un'altra ragazza, con la quale esce da un po'. Ma la speranza è l'ultima a morire e Anne Sopfie ha combattuto egregiamente.

