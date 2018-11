Costretto a un atterraggio d'emergenza, l'aereo non riesce a fermarsi in tempo sulla pista FOTO

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

per i 118 passeggeri e gli 8 membri dell'equipaggio del B757 delladecollato dall'aeroporto caraibico con destinazione Toronto. L'aereo, per problemi tecnici, è statonell'aereoporto più vicino ma il pilotadello scalo di Georgetown, in Guyana, sfondando la recinzione e chiudendo la sua corsa di fronte a un fossato. Il bilancio è di 6 feriti.Il Boeing 757 è stato colpito da un problema idraulico circa 45 minuti dopo il decollo. I passeggeri sono poi stati fatti evacuare utilizzando gli scivoli di emergenza e sono poi stati prelevati per gli accertamenti. Durante l'atterraggio l'aereo è stato gravemente danneggiato con un motore a reazione che è stato completamente rimosso. La compagnia aerea ha rilasciato una dichiarazione dicendo: «Possiamo confermare che il volo OJ256 diretto a Toronto è tornato a Georgetown con un problema tecnico e ha subito un incidente all'atterraggio. In questo momento, crediamo che tutti i 118 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio siano al sicuro. Stiamo fornendo assistenza locale e rilasceremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili».Il ministro delle infrastrutture pubbliche della Guyana, David Patterson, ha confermato che sei persone sono rimaste ferite durante l'incidente e che sono state trattate al Diamond Regional Hospital. «Sono tutti stabili e sotto controllo dei medici», ha detto il signor Patterson.Secondo le prime ricostruzioni del posto al momento dell'atterraggio il pilota non è riuscito ad applicare il sistema frenante per fermare l'aereo. Nel 2011 un aereo della Caribbean Airlines nello stesso aeroporto ha superato la pista di atterraggio, provocando sette feriti dopo essersi schiantato su una strada. Da allora la pista è stata estesa, cosa che potrebbe aver impedito un incidente più grave.