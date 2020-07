Coppia uccisa e smembrata, due adolescenti scoprono i cadaveri mentre girano un TikTok: mistero sul delitto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 19:14

Una Questo è quello che hanno trovato due ragazzi su una scogliera a Pike Pine, nella zona costiera di Seattle mentre facevano un TikTok , maLe vittime sono Jessica Lewis, mamma di 35 anni, e del suo fidanzato Austin Wenner, 27.Lo scorso 19 giugno due ragazzi stavano registrando un TikTok quando hanno sentito un forte odore, come di cibo putrefatto, lo hanno descritto, provenire da una valigia, così hanno deciso di controllare e hanno fatto la macabra scoperta allertando subito le autorità. Immediatamente sono scattate le indagini che hanno portato all'identificazione della coppia.Gli esami hanno richiesto molto tempo visto l'avanzato stato di decomposizione dei corpi smembrati. Jessica e Austin stavano insieme da 8 anni ed erano entrambi residenti nello stato di Washington. Nessuno aveva denunciato la scomparsa della coppia che sarebbe prima stata uccisa da colpi di arma a fuoco, poi fatta a pezzi, messa in sacchi di plastica e nella valigia gettata sugli scogli.La vicenda resta però ancora avvolta nel mistero. Perché la coppia è stata uccisa? Chi l'ha uccisa? E soprattutto come è possibile che nessuno fosse preoccupato dalla loro lunga assenza?