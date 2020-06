Orrore sugli scogli, ragazzi trovano i resti di un cadavere dentro una valigia: la scoperta su TikTok

Uccide la ex accoltellandola più volte come prova d'amore per la fidanzata gelosa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 10:02

Avevano trovato unae, incuriositi, avevano deciso di aprirla e immortalare il tutto su. Per alcuni adolescenti, tuttavia, è arrivata la più macabra delle scoperte in diretta: all'interno della valigia, infatti, c'erano ifatto a pezzi.È accaduto venerdì scorso a Pike Pine, nella zona costiera di, negli Stati Uniti. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ragazzi, che hanno spiegato: «Eravamo incuriositi, speravamo di trovare dei soldi o altri oggetti di valore, invece appena l'abbiamo aperta abbiamo sentito un odore fortissimo. Non sapevamo nemmeno se fossero i resti di un cadavere o del cibo in putrefazione».In realtà, la loro scoperta era stata la più macabra possibile. Il, fatto a pezzi, era stato sigillato con un sacco nero dell'immondizia e chiuso all'interno di alcune valigie, poi abbandonate sugli scogli. I ragazzi, dopo l'agghiacciante scoperta, hanno chiamato la polizia, che è arrivata oltre due ore dopo la prima telefonata.La in un comunicato ufficiale , ha spiegato: «Sono in corso indagini dopo il ritrovamento di resti umani all'interno di alcune valigie. I resti sono stati affidati al medico legale, le indagini restano attive e riservate».