Elicottero precipita nel Tevere a Roma: si cerca l'equipaggio

Un elicottero privato è precipitato nel fiume Tevere nella zona di Nazzano Romano , in provincia di. E' in corso un intervento di due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, oltre ai sommozzatori e al personale dell'elicottero Drago 58, nell'area denominata " Tevere Farfa ", nei pressi del ristorante "Piccolo paradiso". Sul posto anche due gommoni dei vigili del fuoco sommozzatori per dragare il fiume, che in quel tratto è molto profondo.