Coppia paga un extra per avere i posti vicini in aereo, ma l'hostess li divide senza preavviso: «Lo dice la legge». Il motivo che fa infuriare

Una donna e il suo fidanzato hanno pagato una somma extra per sedersi insieme su un volo, ma l'hostess li ha separati senza preavviso per un motivo che ha causato loro indignazione. All'inizio di dicembre, la giovane Kiran Kapoor, di New York, ha intrapreso un viaggio di ritorno a casa con il suo compagno dopo essersi goduti una vacanza in India, ma nessuno dei due immaginava che avrebbe divuto affrontare il lungo viaggio da solo a causa di un imprevisto.

Il cambio posto

«Io e il mio ragazzo avevamo pagato in anticipo per scegliere i posti e sederci uno accanto all'altro», ha detto Kiran in un video pubblicato sui suoi social. Ma una volta saliti sull'aereo, si sono resi conto che gli erano stati assegnati posti separati. In quel momento, Kiran notò che un altro passeggero stava occupando il suo posto. «Questa donna aveva chiesto agli assistenti di volo di scambiare il suo posto (situato in un'altra fila) con il mio in modo da poter stare accanto al suo figlio piccolo (nella mia fila). Allora uno degli assistenti di volo ha acconsentito e non mi ha nemmeno consultata a riguardo», ha detto la giovane, che si è ritrovata seduta sul sedile dell'altra donna e lontana dal suo compagno per tutto il volo.

Cosa dice la legge

Sul sito del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti si legge che le compagnie aeree devono garantire che i bambini sotto i 13 anni viaggino seduti accanto ai genitori: «Una madre o un padre che acquistano un biglietto aereo per la propria famiglia devono ricevere dalla compagnia aerea la garanzia di far sedere insieme padre/madre e bambino senza pagare spese, e senza dover chiedere agli altri passeggeri di cedere il proprio posto in modo che genitore e figlio possano sedersi insieme».

La reazione

Pertanto, Kiran e il suo compagno hanno ritenuto ingiusta la decisione dell'assistente di volo. «Non è stata colpa di questa famiglia e del loro figlio. Li capisco, volevano sedersi insieme, ovviamente. Il fatto è che nessuno mi ha chiesto se volevo cambiare posto oppure no. E io avevo pagato extra per stare accanto al mio ragazzo», ha detto. Il racconto della cittadina newyorkese ha catturato l'attenzione di migliaia di persone, incuriosite nel sapere se si fosse lamentata dell'accaduto. «Perché non ti sei rifiutato di cambiare posto?», ha chiesto un utente. Kiran ha risposto: «Come avrei potuto rifiutare se la madre era già seduta al mio posto prima che salissi sull'aereo? Ho detto a ogni assistente di volo cosa era successo. e tutti mi hanno ignorato, si sono rifiutati di parlarmi quando li ho affrontati».

