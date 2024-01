Arresto cardiaco in volo per la Thailandia ma nessun medico a bordo, una passeggera si avvicina e gli salva la vita

di Redazione web

Un volo per la Thailandia si è trasformato in un'impresa di eroismo grazie all'intervento tempestivo e competente di Cristina Arrighini, volontaria del soccorso pubblico Franciacorta, che ha salvato la vita a un passeggero colto da arresto cardiaco in viaggio.

Massaggio cardiaco ad alta quota

Originaria di Brescia, la donna stava viaggiando verso la Thailandia per una vacanza con la sua famiglia quando è stata chiamata a svolgere un ruolo fondamentale a migliaia di metri di altezza. L'episodio, riportato dal quotidiano BresciaOggi, ha avuto inizio quando le hostess a bordo hanno scoperto un uomo di quarant'anni in uno stato di incoscienza a causa di un improvviso malore. Non essendoci operatori sanitari a bordo, è scattato l'allarme. Fortunatamente, Cristina Arrighini si trovava tra i passeggeri. «Mi sono avvicinata e ho subito compreso la gravità della situazione», ha dichiarato la volontaria. Grazie alla sua esperienza di anni di volontariato, ha iniziato immediatamente a praticare il massaggio cardiaco, dimostrando calma e professionalità di fronte a una situazione di emergenza aerea.

I ringraziamenti

L'intervento di Arrighini si è rivelato cruciale, permettendo all'uomo colpito da un arresto cardiaco di riprendere conoscenza.

Anche la compagnia aerea Etihad Airways ha espresso la sua gratitudine inviando a Cristina Arrighini una lettera di ringraziamento: «L'assistenza medica da voi fornita potrebbe aver contribuito ad evitare quella che avrebbe potuto trasformarsi in una situazione più grave per l'ospite. Riconosciamo dunque gratitudine per tutto l’aiuto fornito».

