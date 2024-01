Steward si accascia a terra e muore sul colpo davanti ai passeggeri: il volo choc a Capodanno

di Nikita Moro

La morte fulminante di uno steward, la sera di Capodanno, ha sconvolto i passeggeri di un volo diretto a Hong Kong. La morte del 52enne è avvenuta pochi istanti prima che il pilota della British Airways decollasse. Un membro dell'equipaggio della compagnia del Regno Unito si è accasciato a terra ed è morto davanti agli occhi increduli dei passeggeri che avevano preso l'aereo da Londra per festeggiare il nuovo anno in Oriente. Nessuno dei presenti si aspettava di concludere il 2023 assistendo ad una tragedia tale.

Le dinamiche

Lo steward è morto prima che il volo BA32 decollasse da Londra Heathrow, così come riporta il quotidiano britannico The Sun. Una partenza interrotta prima di affrontare le 13 ore di volo che avrebbero portato i passeggeri in Cina, per concludere le feste.

Dopo i normali controlli di routine e le classiche dimostrazioni delle hostess in caso d'emergenza, lo steward ha avuto un malore ed è caduto sulla moquette dell'aereo davanti a tutti i passeggeri, che erano al loro posto con cinture già allacciate.

Uno dei viaggiatori presenti sull'aereo, addestrato al primo soccorso, ha cercato di salvare l'uomo mentre il pilota chiamava urgentemente i medici, ma per lo steward non c'è stato nulla da fare. Il volo diretto a Hon Kong è stato rinviato al giorno successivo, con piloti ed equipaggio diversi al comando.

La compagnia aerea

«Purtroppo, nonostante i migliori sforzi del nostro equipaggio, l'uomo è stato dichiarato morto sul colpo», ha dichiarato il London Ambulance Service. «I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici del nostro collega in questo momento difficile», hanno dichiarato gli esponenti della British Airways.

