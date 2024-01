Youtuber morto in un incidente aereo, chi era Loris Sabatucci: le auto di lusso, i video a 300 km/h e i problemi con la legge

Loris Sabatucci, 48 anni, nato a Piacenza ma trasferitosi a Milano, è morto nella serata di sabato 30 dicembre in seguito ad un incidente aereo avvenuto in Spagna, con il suo ultraleggero, in una zona boscosa chiamata Beteta ad est di Madrid. Il noto youtuber era in compagnia di una donna di 31 anni rimasta ferita e trasportata d'urgenza in ospedale.

La dinamica

Lo youtuber era ai comandi del piccolo aereo ed è morto sul colpo mentre la sua amica è rimasta ferita gravemente tra i rottami. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comune di Cuenca. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche, la donna è stata trasportate in ospedale con l'eliambulanza. La chiamata al 112 è stata fatta poco dopo le 20.30 e i servizi di emergenza si sono subito messi a lavoro.