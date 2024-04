Elefante attacca i turisti durante il safari, una donna muore schiacciata. La figlia: «Era il viaggio dei suoi sogni»

Una donna di 79 anni è morta durante un safari in Zambia, dopo l'attacco di un elefante. L'animale ha caricato la macchina sulla quale viaggiava un gruppo di turisti, in escursione per osservare la fauna selvatica, una delle esperienze più comuni nei viaggia in Africa. Le immagini choc dell'incidente sono state riprese da uno dei passeggeri dell'auto e mostrano l'elefante inseguire l'auto e attaccare il veicolo, ribaltandolo. Gail Mattson, questo il nome della vittima, è rimasta schiacciata. Un'amica invece è gravemente ferita.

Rona Wells, figlia della donna rimasta tragicamente uccisa, ha postato su Facebook alcune foto raccontando che per la mamma era il «viaggio dei sogni» e che sarebbe stata «l'ultima grande avventura della sua vita». «Vorremmo condividere alcune splendide foto del viaggio della nostra meravigliosa mamma in Sud Africa con i suoi amici e la sua famiglia.

Lo Zambia è popolare tra i turisti che vogliono vivere l'esperienza del safari, grazie a numerosi parchi nazionali e alla qualità delle sue guide. Kafue, dove è accaduto l'incidente, è il parco nazionale più grande del paese e ospita più di 200 specie animali. È noto per gli avvistamenti di leoni e leopardi, nonché per un'incredibile diversità di specie di antilopi, molte delle quali raramente si vedono altrove. Non è la prima volta che un turista americano muore nel parco.

