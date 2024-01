Si stacca portellone aereo a 4 mila metri, tragedia sfiorata. «Fermati 171 Boeing 737 Max 9»

La Federal Aviation Administration (Faa), l'ente Usa preposto alla sicurezza aerea, ha annunciato di aver ordinato la messa a terra temporanea di alcuni aerei Boeing 737 Max 9 dopo l'incidente su un volo dell'Alaska Airlines. L'amministratore della Faa Mike Whitaker ha spiegato che l'agenzia richiederà ispezioni immediate di alcuni aerei prima che possano tornare in volo. L'ordine riguarda 171 velivoli in tutto il mondo.

Cosa è successo in volo

Un volo dell'Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza a Portland, nell'Oregon, perché un portellone e un pezzo della sua fusoliera sono esplosi a mezz'aria poco dopo il decollo. Una passeggera, Stephanie King, ha inviato a Katu-tv una foto che mostra un buco nella fiancata sinistra dell'aereo accanto ai sedili. Altre immagini e video hanno iniziato a circolare su X e Tiktok. Non sono stati registrati feriti gravi. Tanto spavento a bordo. La compagnia aerea ha detto che il mezzo è atterrato in sicurezza con 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

«Un forte scoppio e tutte le maschere d'ossigeno sono scese»

«Ho sentito un forte scoppio nella parte posteriore sinistra. Un suono sibilante e tutte le maschere di ossigeno si sono attivate immediatamente e tutti le hanno indossate», ha detto a Katu-tv il passeggero Evan Smith. Smith ha aggiunto che un ragazzo e sua madre erano seduti nella fila dove la finestra è esplosa e ch la maglietta del giovane è stata risucchiata via dall'aereo.

L'incidente è avvenuto dopo che l'aereo era salito oltre i 4.800 metri, circa sei minuti dopo il decollo alle 17.07, secondo i dati di tracciamento del volo dal sito web FlightAware. L'atterraggio di emergenza è avvenuto alle 17.26. Il buco apertosi, dunque, poco dopo il decollo, ha causato la depressurizzazione della cabina. Il pilota avrebbe comunicato ai controllori del traffico aereo di Portland che aveva un'emergenza, che era depressurizzato e doveva tornare in aeroporto, secondo una registrazione

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 20:44

