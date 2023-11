Coppia spende 25mila euro per bere una birra in tutti i pub del Paese: «Viaggio di un anno in 2.192 locali per promuovere la tradizione»

di Tommaso Cometti

Le coppie, spesso, amano passare del tempo insieme e perseguire obiettivi comuni. Una coppia di Nottingham, però, hanno scelto di dedicarsi a una missione molto particolare: esplorare tutti i pub dell'Inghilterra. Dale Harvey e Holly Booth, attualmente, hanno speso circa 25mila euro durante la loro "missione".

Come riporta il Daily Star, hanno visitato 2.192 pub.

La storia di Dale e Holly

Ricordando l'inizio della loro avventura, Dale ha raccontato: «Eravamo stufi di vedere pub chiusi. Abbiamo pensato di fare qualcosa, volevamo promuovere l'immagine della tradizione inglese». La sua compagna, Holly, ha aggiunto: «Mi piace viaggiare, scoprire nuovi pub ogni weekend. Il mio preferito è l'Holy Bush Inn, a Makeney: è un bellissimo locale del diciassettesimo secolo, con bellissimi arredi d'epoca».

Dale, in passato proprietario di un pub, ha dato inizio alla sua "crociata" nel dicembre del 2022 e, insieme a Holly, ha visto di tutto: dai migliori pub...alle catapecchie. «Non vi dirò mai il nome, ma uno dei locali che ho visitato sembrava un covo di spacciatori.

I loro amici, secondo Dale, non si sono stupiti della loro scelta: «La parte migliore è visitare tanti luoghi diversi del nostro paese. Parenti e amici hanno capito subito le mie intenzioni, e ci sostengono». La coppia intende continuare il più a lungo possibile, e festeggeranno il compleanno di Holly con quattro giorni di bevute in giro per diversi pub.

Dale ha aggiunto: «Incontriamo tante persone meravigliose. Abbiamo scovato luoghi che non avevamo mai sentito nominare prima. La nostra vita è cambiata, ma a noi sta bene. Abbiamo stretto rapporti d'amicizia con tante persone, in giro per l'Inghilterra. Grazie a noi, tanti stanno scoprendo pub meravigliosi. Se riusciamo ad aiutare questi locali a sopravvivere, vuol dire che i nostri sforzi non sono vani».

