Mette un capello nel piatto al pub per ottenere il rimborso della cena: incastrata dal titolare grazie alle telecamere

Il proprietario del Pub, Tom Croft, ha rimborsato completamente una cliente dopo che questa ha dichiarato di aver trovato un capello nel cibo, ma i video della telecamera di sorveglianza mostrano ben altro. L'episodio è avvenuto durante una cena a base di arrosto di manzo all'Observeatary di Blackburn in Inghilterra.

Incastrata dalle telecamere

Per accertarsi che il proprio staff rispettasse la regola di tenere i capelli legato sul posto di lavoro, Tom, ha immediatamente controllato i video di sorveglianza e ne è rimasto sotto choc: sembrerebbe che la cliente, dopo aver accennato qualcosa all' orecchio del marito, si sia poi strappata un lungo capello nero dalla testa e lo abbia adagiato nel piatto, inscenando poi il misfatto e facendo ricadere la colpa sul ristorante. Ovviamente tutto ciò con lo scopo di ottenere un rimborso.

Un gesto deplorevole, che in un periodo come questo, non proprio florido per i ristoratori, avrebbe potuto compromettere la reputazione dell'attività, se Tom non avesse guardato il video salvando in calcio d'angolo la situazione.

Tom ha dichiarato: «Ci sono persone là fuori che sono disposte a mettere a rischio la reputazione di un'azienda e il lavoro del personale per un pasto da 12,95 sterline.

Preso dalla rabbia e dal dispiacere Tom, ha cercato di assicurarsi che una simile ingiustizia non accadesse ad altre attività come la sua, facendo luce su ciò che gli era successo e allertando gli altri ristoratori del pericolo che potrebbero correre.

