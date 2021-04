Compra un abito usato, al suo interno trova un biglietto con un messaggio inquietante

Una scoperta agghiacciante e sconfortante, a seconda dei punti di vista, quella fatta da una donna che aveva acquistato un abito usato in un mercatino di beneficenza. A raccontarla, sui social, è stato il marito.

Scott e JoAnn Murray vivono in Florida. Lui, su Facebook, ha raccontato la clamorosa scoperta fatta dalla moglie, che aveva acquistato un elegante giacca rossa di seconda mano. Dopo l'acquisto, a casa, la donna ha scoperto che, all'interno di una tasca, c'era un biglietto con un messaggio inquietante. Si trattava infatti di un desiderio espresso dalla precedente proprietaria del vestito: «Seppellitemi con quest'abito rosso».

Il post su Facebook di Scott Murray ha causato immediatamente una lunga serie di reazioni. «Che tristezza, probabilmente la famiglia non ha mai visto quel biglietto così nascosto e non ha potuto realizzare il suo ultimo desiderio» - si legge tra i tantissimi commenti degli utenti - «Forse avrebbe dovuto lasciare quel messaggio in un punto meno nascosto e più visibile».

Lo choc di JoAnn è ovviamente comprensibile e la donna ha ammesso di sentirsi un po' a disagio dopo quella scoperta. Molti utenti, però, hanno cercato di rassicurarla: «Magari quella donna poi ci ha ripensato e ha deciso di disfarsi del vestito, vendendolo in qualche mercatino. Se proprio non riesci a fartene una ragione, potresti utilizzare la potenza dei social per risalire alla famiglia della vecchia proprietaria, in modo da poterla restituire».







Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 22:57

