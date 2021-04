Flavio Insinna, il clamoroso errore del campione all'Eredità. Fan increduli: «Com'è possibile?»

Flavio Insinna , l'errore del campione all'Eredità. Fan increduli: «Ecco la soluzione». Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Ad arrivare alla ghigliottina, ancora una volta il giovane campione Francesco. Il concorrente è arrivato dal triello alla fase finale con il super budget di 250mila euro.

Le parole a disposizione oggi sono «patria, papa, domicilio, convalidare, diretta». Francesco dimezza più volte e gioca per 31.250 euro. Al termine del minuto a disposizione, il campione sceglie il termine «pena». Ma è sbagliato. Spiega tutto Flavio Insinna: «Perché ci sia un papa è necessaria un'elezione. La parola di oggi è elezione». Nulla di fatto per Francesco, che in ogni caso ha già "espugnato" due volte la ghigliottina.

Ma prima del verdetto, su Twitter gli ereditiers (i fan del programma) avevano già indovinato: «La parola è elezione, è evidente». E ancora: «Come pena? È sicuramente elezione». Ma c'è anche chi "sostiene" il giovane campione: «Stasera era difficile». Domani si torna a giocare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 21:05

