Bus di studenti in Cina perde il controllo sul ponte e cade nel lago: almeno 21 morti

Unche trasportava un gruppo diche dovevano affrontare gli esami d'accesso all'università èed è finito in un lago artificiale. Il bilancio, ancora provvisorio, è diLa tragedia è avvenuta ad, nella provincia di Guizhou, nel Sud-Ovest della Come riporta l'edizione locale di China Daily , l'incidente è avvenuto, per cause ancora poco chiare, alle 18.30 ora locale di ieri: una telecamera di sicurezza installata in strada ha mostrato ilche, all'improvviso, perde il controllo, attraversando tutte le corsie del ponte, invadendo anche il senso di marcia opposto e precipitando nel lago sottostante.A bordo del mezzo c'erano decine diche dovevano partecipare al '', il tradizionale esame d'accesso all'università. Il bus è affondato nelle acque del lago solo parzialmente, con i soccorsi che sono partiti immediatamente e hanno permesso di riportare il mezzo pesante a riva. Il 'gaokao', previsto inizialmente prima dell'inizio dell'estate, è stato rinviato al prossimo 10 luglio a causa dell'emergenzache ha colpito diverse zone della, oltre alla provincia di Hubei, da cui è partita la pandemia.