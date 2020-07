Anonymous contro TikTok: «Non scaricatela, il governo cinese la usa per spiarvi»

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 23:06

È l'app più utilizzata dagli adolescenti di tutto il mondo, ma ha dei problemi fin troppo evidenti per quanto riguarda la. Ora, ancheva all'attacco di, con accuse gravi e circostanziate.In un account Twitter apparentemente riconducibile al collettivo globale di hacker, viene ricondiviso un tweet in cui si scopre che l'app cineseè in grado non solo di acquisire gli appunti che vengono copiati ogni volta dall'utente, ma anche di monitorare qualsiasi attività dello smartphone. «Non scaricatee se l'avete già fatto, cancellatela subito. Se conoscete qualcuno che la usa, spiegate che essenzialmente è uncreato dalper far partire un'operazione di», l'accusa diI problemi della privacy disono noti e, negli ultimi tempi, se ne sono scoperti di nuovi: non solo su iOS 14 l'app è in grado di copiare gli appunti, ma ci sono anche paesi che l'hanno vietata per violazione della privacy, come l'India. Inoltre, negli Stati Uniti l'azienda è stata multata per un equivalente di oltre 5 milioni di euro dalla Commissione Federale del Commercio (Ftc), avendo violato le leggi sulla protezione della privacy dei minori. C'è infatti il rischio del 'child grooming', ovvero che tanti giovanissimi possano essere abbordati fin troppo facilmente da pedofili.Alcuni responsabili dell'app, interpellati dal sito spagnolo 20minutos.es , hanno spiegato di aver già risolto il problema del monitoraggio degli appunti copiati e che tante delle accuse che vengono rivolte ariguardano versioni precedenti e datate della stessa app.