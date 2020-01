«Cercasi addetti alle pulizie a 60 euro l'ora», ma occorre essere belli e nudi

Martedì 14 Gennaio 2020, 18:33

Unaè allae promette un compenso decisamente notevole, pari a. C'è però un 'piccolo' particolare: per essere assunti, occorre essere di bell'aspetto ecompletamente, o quasi.Un'iniziativa che sta facendo molto discutere in tutto il Regno Unito, quella lanciata da un'azienda che ora è anche accusata di sessismo. I promotori, però, respingono ogni accusa, facendo notare che l'è diretto sia alleche agli. A dirigere l'azienda, con sede a Plymouth, è tra l'altro una donna, Niki Belts. Come riporta anche Wales Online , l'azienda da venerdì scorso ha lanciato una serie di annunci di lavoro, validi per tutto il territorio nazionale britannico: si offrono, ma occorreo, per i più pudici, in abbigliamento intimo. In alcuni casi, i clienti più ricchi hanno offerto alla compagnia un compenso fino a 75 sterline (oltre 87 euro) l'ora e i vertici dell'azienda avrebbero fiutato il 'business'.Le regole imposte dall'azienda ai suoi 'bizzarri' clienti sono comunque molto rigide: niente molestie, niente 'toccatine' e niente fotografie agli addetti alle pulizie. In un post promozionale diretto ai clienti, l'azienda ha infatti spiegato: «Siamo un'impresa di pulizie, non di sesso a pagamento. I nostri dipendenti sono molto professionali e pronti a ogni genere di reazione, ma per favore, rispettate loro e il loro spazio personale».