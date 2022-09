Cerca di strappare il naso di un uomo a morsi: arrestato Ceo d'azienda

di Bianca Amsel

Doug Ramsey, amministratore delegato di Beyond Meat – azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetale – è stato arrestato con l'accusa di aver cercato di strappare a morsi il naso di un uomo in un parcheggio dopo una partita di football in Arkansas.

L'attacco







Ramsey, CEO di un azienda vegetariana per ironia della sorte, è stato arrestato con accusa di "cannibalismo" e dovrà presentarsi in tribunale per l'udienza fissata al 19 ottobre. Altri guai in arrivo per l'imprenditore che ha già dovuto fronteggiare il calo delle vendite dei prodotti di Beyond Meat, trascinando la valorizzazione dell'azienda a 1,09 miliardi di dollari. Solo tre anni fa, la società era valutata 13,4 miliardi di dollari.

