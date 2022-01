Valencia, bimba di 8 anni morta nel castello gonfiabile ribaltato dal vento, 9 feriti

Una bambina di otto anni è morta e altri nove bimbi sono rimasti feriti in un incidente in Spagna che ha coinvolto un castello gonfiabile spazzato via dal vento durante una fiera a Mislata, vicino Valencia. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera alle 20 circa: la piccola di otto anni è morta ore dopo all'ospedale La Fe di Valencia per le ferite riportate. Secondo quanto riporta la stampa locale alcuni bambini sono rimasti feriti quando sono stati sbalzati dalla struttura di notevoli dimensioni e scaraventati contro un'installazione vicina, mentre altri sono rimasti intrappolati tra i teloni. Una bambina di cinque anni è stata ricoverata in gravi condizioni.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno controllato il gonfiabile per assicurarsi che non ci fossero altre persone intrappolate sotto la struttura. Saranno ora le indagini a stabilire i motivi per cui una forte raffica di vento ha ribaltato il castello gonfiabile. Una tragedia simile a quella avvenuta due settimane fa a Devonport, cittadina portuale della Tasmania, in Australia, in cui hanno perso la vita 5 bambini che festeggiavano la fine della scuola.

📹 Vídeo dels @BombersValencia en la zona de l’incident a la fira de Mislata, revisant les instal•lacions per descartar que hi haguera atrapats baix l'unflable. Els nostres millors desitjos de recuperació per als menors afectats que han sigut atesos pels mitjans sanitaris. pic.twitter.com/0yIZTVlzXj — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) January 4, 2022

