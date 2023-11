In carcere 25 anni al posto del fratello: condannato all'ergastolo per l'omicidio di un'anziana viene assolto. «Passerà il Natale a casa»

di Tommaso Cometti

Un calvario durato 25 anni che finalmente si conclude con un lieto fine. Miguel Solorio, californiano 44enne, è riuscito a ribaltare la sentenza che lo aveva condannato per omicidio nel 1998. L'uomo era stato arrestato e condannato all'ergastolo, senza alcuna possibilità di poter ottenere la libertà vigilata.

Come riporta il AP News, dopo la sentenza Solorio potrà finalmente ricominciare una nuova vita.

La storia

Solorio aveva protestato e manifestato la sua innocenza per anni, senza ottenere nulla. Il 44enne, al momento dell'arresto, aveva 19 anni, era stato accusato dell'uccisione di una donna 82enne, Maryann Bramlett. La malcapitata era stata uccisa a colpi di pistola, da un uomo a bordo di un'auto in corsa.

Lo scorso 9 novembre, il giudice William Ryan ha invertito il verdetto, in base alle nuove prove presentate dai legali di Solorio. Gli indizi sono riusciti a provare la versione dei fatti del 44enne, che ha sempre dichiarato che, all'epoca dei fatti, si trovava in compagnia della fidanzata e della sorella.

Stando al legale di Solorio, Sarah Pace, i detective incaricati di indagare sull'omicidio di Maryann Bramlett hanno ignorato la versione di Solorio: «Questo caso dimostra come, a volte, le forze dell'ordine abbiano una visione ristretta delle cose», ha dichiarato l'avvocatessa.

Un rappresentante del procuratore distrettuale di Los Angeles ha dichiarato: «Siamo felici della conclusione di questa vicenda. Il nostro ufficio chiede scusa a Solorio e alla sua famiglia. Continueremo a lavorare duramente, per evitare che casi del genere si ripetano».

In base alla nuova sentenza, presto Solorio tornerà libero: per fortuna, non passerà anche questo Natale in carcere. Sua moglie, Silvia, ha sempre sostenuto la sua causa e lo ha sposato durante gli anni di carcere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 08:48

