Buddy come Kaos, avvelenato il cane dei soccorritori. Gli alpini: «Chi ti ha ucciso avrà bisogno di te»

Ha, investendolo volontariamente a bordo della propria, davanti ai passanti sbigottiti. Per questo motivo, un uomo di 45 anni è statodalla polizia.È quanto accaduto giovedì pomeriggio a Cartagena (Murcia), in Come riporta 20minutos.es , pare che l'animale fosse stato investito da un altro veicolo dopo aver attraversato pericolosamente la strada. Rimasto ferito, il povero, di taglia piccola, è stato quindinuovamente da un'auto, questa volta guidata dal suo padrone.L'uomo, arrestato dalla polizia per l'uccisione dell'animale, si è difeso così: «L'ho fatto per non farlo soffrire. Dopo essere stato investito, era gravemente ferito e agonizzante». Dopo aver rimosso la carcassa dalla strada, il padrone del cane aveva avuto anche una lunga discussione con diversi passanti. Alcuni di questi potrebbero essere sentiti come testimoni dell'accaduto.