Cane Bully XL scappa e aggredisce una bambina di 7 anni: la proprietaria la salva, ma viene multata. «Mai più un cane così in casa»

Una ragazza della contea del Cheshire, Holly Dodd, dovrà pagare circa 580 euro, perchè la sua distrazione ha causato indirettamente il ferimento di una bambina di 7 anni. Holly, 22 anni, aveva il compito di prendersi cura del cane del suo ragazzo, un American Bully Xl di nome Rambo: il cane, però, è riuscito a scappare e ad attaccare una fanciulla che si trovava nei paraggi, ferendola in modo grave. Come riporta il Daily Mail, la 22enne è riuscita a salvare la vittima dalle grinfie del cane.

L'aggressione alla bambina

La vicenda è avvenuta a Ellesmere Port. Holly Dodd, distrattamente, aveva lasciato aperta la porta di casa, e Rambo ha subito colto l'occasione, fuggendo dall'abitazione: una volta all'aperto, il cane ha aggredito una bambina, che passava di lì per caso.

La multa alla donna

Dato che Holly Dodd aveva la responsabilità di controllare il cane, le è stata inflitta una multa di 580 euro. Secondo la testimonianza di Holly, Rambo è sempre stato «un cane affettuoso» ma, secondo la ragazza, il suo problema era l'eccessiva energia. La 22enne ha definito l'incidente «il peggiore» della sua vita, e ha dichiarato di sentirsi in colpa per quanto è avvenuto. Il giudice, nell'emettere la sentenza, ha voluto tener conto delle attenuanti: «Sarebbe potuta andare peggio, se Holly Dodd non fosse intervenuta tempestivamente. Nell'affrontare la crisi, ha agito responsabilmente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 17:11

