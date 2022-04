Ucraina, orrore a Buzova: trovata fossa comune sulla strada per Kiev. «Ci sono oltre 60 dispersi»

Ancora orrori in Ucraina. A Buzova, un piccolo centro a pochi chilometri da Kiev e recentemente liberato dall'occupazione russa, è stata trovata una fossa comune con decine di cadaveri. Lo riferisce il capo del villaggio di Buzova, Taras Didich, all'inviato dell'Ansa sul posto: «Il 31 marzo abbiamo trovato una cinquantina di corpi lungo un tratto di 6 chilometri della strada principale che porta a Kiev. Altre 60 persone al momento non si trovano».

Buzova, cosa è successo

Didich parla dalla stazione di servizio, dove da una fossa sono stati prelevati due corpi. «Gli altri cadaveri sono in ospedale o all'obitorio, sono stati prelevati giorni fa per strada dagli stessi parenti delle vittime. I corpi hanno i segni di colpi di fucile e sono stati in strada per più di dieci giorni», aggiunge il funzionario ucraino.

« 1.222 morti solo nella regione di Kiev »

Il procuratore generale ucraino, Irina Venediktova, ha dichiarato oggi a Sky News che la Russia ha commesso crimini di guerra in tutta l'Ucraina. «Complessivamente si contano 1.222 morti solo nella regione di Kiev - ha detto -. Naturalmente, ciò che abbiamo visto sul campo in tutte le regioni dell'Ucraina sono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e faremo di tutto per perseguirli». Riferendosi all'attacco missilistico a una stazione ferroviaria nella città ucraina di Kramatorsk che ha ucciso più di 50 persone, Veneditktova ha affermato che si tratta di «un crimine di guerra. È stato un missile russo»

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 14:33

