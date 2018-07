Il cacciatore uccide un bufalo, ma viene 'vendicato' da un altro: gli animalisti esultano sui social

Almeno due, se non tre, sono statida un branco didopo essersi introdotti, clandestinamente, all'interno di una riserva naturale. È accaduto in, nella riserva di Sibuya, nei pressi della città orientale di Kenton-on-Sea: a darne notizia è, proprietario della struttura, che offre ai turisti la possibilità di fare safari fotografici. La vicenda è riportata anche dal portale locale Sowetan Live : a scoprire i resti dei cacciatori di frodo sono stati alcuni addetti, che hanno rinvenuto anche alcune, tra cui fucili da caccia. «È chiaro che più di una persona sia stata attaccata e sbranata dai leoni, ma forse sono anche più di due, lo abbiamo capito dai resti e dagli oggetti che abbiamo trovato, come le armi o le» - ha spiegato Nick Fox - «Sarà difficile però stabilire il numero esatto dei bracconieri uccisi, anche perché ciò che rimane dei corpi è stato rinvenuto in un'area piuttosto estesa».Secondo il proprietario della riserva, i cacciatori uccisi si sarebbero introdotti di nascosto nella riserva tra domenica sera e le prime luci di lunedì scorso. Della vicenda si sta occupando la polizia: il portavoce, il capitano, ha spiegato che i resti sono stati portati in un laboratorio mercoledì mattina. «Un fucile è invece in fase di analisi da parte del laboratorio di balistica, vogliamo riuscire a capire se in precedenza era stato già usato per commettere crimini legati al bracconaggio», ha dichiarato l'agente.