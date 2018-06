Uccide un bufalo e carica la carcassa in auto, cacciatore ucciso da un altro bufalo

Lupo trovato morto in strada, commenti choc sui social: «Meno male, fuori un altro»

Un ex poliziotto e organizzatore di safari di caccia è stato attaccato e ferito mortalmente da unmentre caricava, sul proprio veicolo, la carcassa di un altro bufalo, che aveva appena. Il 54enne, un sudafricano molto noto per essere organizzatore di safari di caccia nel proprio paese, è morto per la recisione dell'arteria femorale dopo essere stato incornato dal temibile animale selvatico.L'episodio è avvenuto martedì scorso: Kleynhans si trovava nella provincia di Limpopo, nel nord-est del, quando è stato attaccato da un esemplare di(o bufalo del Capo), uno degli animali più diffusi e pericolosi di tutto il continente. La morte dell'uomo è sopraggiunta pochi minuti dopo l'attacco, come riportano alcuni media locali e il Daily Mail Il bufalo del Capo, che non è in pericolo d'estinzione, è un animale selvatico che si muove ine che, se minacciato o attaccato, può avere delle. Non è infatti la prima volta che un cacciatore, dopo aver sparato a un bufalo, viene attaccato da altri membri dello stesso branco. Secondo le statistiche dei più esperti zoologi, i bufali africani hanno ucciso più persone di qualunque altro animale selvatico presente in tutto il continente.Claude Kleynhans, ex poliziotto, da anni gestiva un'impresa che si occupava di. In molti lo ricordano come un cacciatore dalla profonda etica: si faceva pagare per consentire ai turisti di uccidere gli animali, ma sceglieva solo quelli non in via d'estinzione. Alcuni, però, hanno esultato alla notizia della sua morte: «Questo è il karma, ha fatto la fine che meritava. Speriamo che non riposi in pace». L'uomo lascia una moglie e tre figli.