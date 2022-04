La tv russa simula un attacco nucleare: «A Parigi, Londra e Berlino in tre minuti, nessun sopravvissuto»

«60 minutes» talk show: Russian propagandists have already counted how long it would take for the latest Russian nuclear missile «Sarmat» to reach European capitals if launched from Kaliningrad:



🇩🇪Berlin—106 seconds

🇫🇷Paris—200 seconds

🇬🇧London—202 seconds#StopRussia pic.twitter.com/FMSNF9d62t

