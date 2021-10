Bolsonaro choc: «I vaccinati più esposti al rischio Aids». E Facebook censura il suo video

Jair Bolsonaro censurato da Facebook per un video choc. Il presidente del Brasile, convintissimo no vax, aveva infatti spiegato in un filmato pubblicato sui social: «Chi è vaccinato con doppia dose contro il Covid sta sviluppando più velocemente l'Aids».

L'affermazione è stata immediatamente contestata come falsa e assurda dalle autorità sanitarie. Le dichiarazioni di Bolsonaro sono arrivate nel corso di una diretta giovedì. «Le nostre politiche non consentono di affermare che i vaccini contro il coronavirus uccidono o causano gravi danni alle persone», ha affermato il social network per giustificare la rimozione del video sia da Facebook sia da Instagram, secondo quanto riportato dal «Folha de Sao Paulo».

Si tratta del secondo messaggio ritirato da Facebook dopo quello del mese di marzo 2020 in cui Jair Bolsonaro promuoveva l'assunzione della clorochina, farmaco contro la malaria, come trattamento preventivo anti-Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 13:01

