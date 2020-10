Bimbo di 8 anni assiste all'omicidio della mamma, a scuola denuncia: «È stato papà»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 19:52

Assiste allpoio, suo padre. Rebecca Hoover, 38enne madre di tre figli è scomparsa misteriosamente per giorni dalla sua abitazione a. Le autorità si sono messe sulle tracce della donna ma la svolta alle indagini è arrivata quando ilsi è lasciato andare ad alcune confidenze.Il bimbo ha infatti raccontato a un consulente scolastico di aver visto il padre uccidere la mamma, così subito è scattata la denuncia alla polizia che ha interrogato il bambino. Il piccolo ha spiegato di aver visto il padre aggredire sua mamma mentre la colpiva alla testa per circa 20 volte, quando la donna è caduta in terra stremata a quel punto si sarebbe accanito sul suo corpo picchiandola con un mazzo di chiavi sullo stomaco.Il corpo della 38enne è stato trovato in un container situato in un magazzino che l’uomo aveva affittato. L'autopsia ha confermato quanto raccontato dal bambino e il marito è finito in manette.