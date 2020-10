Sparatoria in un parco, uomo fa fuoco su una famiglia e uccide una bimba di 9 anni

Una bambina di 9 anni è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria a Sacramento, in California. Lo riportano alcuni media statunitensi. La sparatoria è avvenuta in un parco nel quartiere di Del Paso Heights, nella zona nord della città.



Feriti una donna, un uomo e una bambina di 6 anni. La bambina di 9 anni, Makaylah Brent, è morta sul posto, quella di 6 anni è in condizioni stabili e la donna è in condizioni critiche. Stabili le condizioni dell'uomo ferito. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, Karl Chan, la famiglia si trovava nel parco quando un uomo armato è arrivato e ha sparato loro, poi si è dileguato. Al momento non ci persone sospettate dell'omicidio. Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 09:15

