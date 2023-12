Bambino lancia la palla contro un cliente al ristorante, la reazione dell'uomo è inaspettata: «Non era mai successo»

di Hylia Rossi

Luca è un bambino di due anni e stare seduto al tavolo di un ristorante, per lui, non è particolarmente entusiasmante. A quell'età si è pieni di energia e voglia di scoprire il mondo e la restrizione di un seggiolino deve sembrare insopportabile, per non parlare della noia quando la mamma e il papà sono impegnati in una conversazione che non si riesce a comprendere.

È il "problema" dei bambini nei ristoranti, che spesso finiscono per causare fastidio negli avventori o disagi di altra natura alla struttura e che in alcuni casi hanno portato i proprietari a scegliere di vietare l'ingresso ai più piccoli.

Il caso di Luca, a un primo sguardo, sembra rientrare proprio in questa categoria: la pallina con cui stava giocando finisce per colpire un cliente sulla testa. La reazione dell'uomo, tuttavia, ha lasciato la famiglia senza parole. Ecco il racconto, riportato dal Mirror.

Parla Lisa, la mamma: «Lo stress di andare in giro con i bambini»

Lisa, quel lunedì, ha deciso di andare a mangiare al ristorante insieme al suo partner e ai due bambini. Quel giorno sembrava che in tanti avessero avuto la stessa idea, però, e il locale era particolarmente affollato, il che ha significato tempi di attesa decisamente più lunghi del normale.

L'attesa, se è già tediosa per un adulto, diventa insopportabile per i più piccoli e Luca, di due anni, si è presto stancato e si è fatto irrequieto.

Tuttavia, l'attesa del cibo ha continuato a prolungarsi e Luca ha deciso di intrattenersi lanciando la pallina e colpendo sulla testa il signore seduto al tavolo vicino. La famiglia si è affrettata a scusarsi e ha chiesto di essere spostata a un altro tavolo per evitare di infastidire ancora l'uomo e lui ha risposto «No, non c'è bisogno». Lisa, però, ha deciso che sarebbe stato comunque meglio lasciar mangiare il cliente in pace.

Dopo il pasto, Lisa è andata a pagare e ha scoperto che non solo il conto era già stato saldato, ma era stato loro offerto un gelato extra: «Non ci potevo credere, io e il mio ragazzo avevamo le lacrime agli occhi, è una cosa così dolce da fare». Anche la cameriera, che l'ha informata del gesto, sembrava molto emozionata perché non era mai successo prima.

La mamma ha aggiunto: «Uscire con i bambini a volte è molto stressante ed è bello che invece di essere infastidito abbia reagito in questo modo. Ancora non ci posso credere, l'ho detto a tutti gli amici. Si tratta della dimostrazione che ci sono ancora delle belle persone al mondo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 13:32

