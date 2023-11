Pizza sospesa per 700 persone bisognose, il regalo di un imprenditore anonimo: «Una vera e propria carezza»

di Redazione Web

L'emporio vicentino "Il Cedro" è stato oggetto di una grande sorpresa, quando un imprenditore, che ha voluto rimanere anonimo, ha deciso di donare 6mila euro. Il fine è quello di poter regalare una coccola ai cittadini più bisognosi. Con il denaro regalato l'emporio ha messo a disposizione 700 buoni per la pizza, che può essere mangiata da asporto o al ristorante.

Centinaia di persone aiutate

Un gesto che ha fatto venire gli occhi lucidi agli utenti dell’emporio solidale che, con l’aumento dei prezzi, avevano ormai rinunciato da tanti mesi a concedersi il lusso anche solo di una pizza margherita, scrive il Corriere del Veneto. «È stata un’iniziativa inaspettata che abbiamo soprannominato "Una pizza per tutti"», spiega Christian Sassaro, presidente dell’associazione Da Spreco a Risorsa Odv che gestisce l’emporio.

L'emporio era stato aperto ad aprile del 2022. Un sospiro di sollievo e una boccata di ossigeno per 80 utenti all'inzio, numero che poi è cresciuto fino ad arrivare a 300 persone. Perlopiù sono persone sole o anziani che con le pensioni non riescono ad arrivare a fine mese.

«Recuperiamo la merce per l’emporio da 50 supermercati e da 30 aziendenel Vicentino», prosegue Sassaro. «La donazione di questo imprenditore ha però strappato un sorriso agli utenti e li ha resi felicissimi.

Economia circolare e aiuti concreti

"Da Spreco a Risorsa Odv" è l'associazione che gestisce non solo l'emporio "Il Cedro" ma anche l’Emporio Solidale diffuso di Villaverla e l’Emporio Solidale “Olmo” di Thiene. Come si legge sul loro sito: «Nel 2022 sono state 2.039 le tonnellate di prodotti recuperati solamente in provincia di Vicenza. I benefici ricadono su tutti: le persone in difficoltà, che ottengono un sostegno concreto al loro bilancio famigliare; gli enti pubblici, che hanno una risorsa aggiuntiva per sostenere le fasce più deboli della popolazione, nonché meno rifiuti da gestire; gli esercenti e i produttori, che alleggeriscono gli oneri di smaltimento a loro carico; la cittadinanza, che aumenta la sensibilità verso i consumi consapevoli e il contrasto allo spreco».

