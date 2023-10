Bambino di 8 anni nasconde il suo libro nella biblioteca della città e diventa un caso edioriale: lista d'attesa di 4 anni per leggerlo

di Redazione web

Dillon Helbig, un ragazzino 8 anni ha avuto un'idea brillante, scrivere e rilegare un libro scritto da lui e nasconderlo nel reparto infanzia della biblioteca della sua città. In pochi giorni è diventato uno dei libri più letti dai giovani e non solo... Una Grafic Novel illustrata di ben 88 pagine che aveva fin da subito riscosso successo. Che non si placa: ad oggi, infatti, ha una lista d' attesa di 4 anni perchè l'ultimo della fila possa godersi la lettura. I fatti succedono a Boise in Idah.

Un caso editoriale

Qualche errore di ortografia e disegni rudimentali, non hanno impedito al libro di accumulare il successo che ha avuto, "The adventure of Dillon Helbig" è diventato un vero e proprio caso editoriale che ha sorpreso anche i genitori del bambino, abituati alla sua impertinenza ma che mai si sarebbero aspetatti un' idea del genere

Dillon ha riferito: «Mi piace fare le cose di nascosto, è un po' come quando vai a rubare la cioccolata dalla dispensa», una marachella che lo ha portato ad attirare l'attenzione dei librai e della stampa.

Si sa che nell' editoria è fondamentale l'inventiva e una buona strategia e il piccolo Dillon Helbig ha dimostrato di averne a sufficienza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 16:49

