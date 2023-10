«Faccio la tata per i super ricchi, passo le giornate yacht e jet privati»

di Redazione web

Una ragazza fa la tata per una famiglia super ricca e ha condiviso sui social video e scatti della sua vita, dai viaggi in jet privato e fino alla settimana in mare sullo yacht. Sami Williams, è questo il nome della giovane che nel 2021 è andata negli Stati Uniti per lavorare come ragazza alla pari.

Ragazza alla pari

Un au pair è un aiutante proveniente da un paese straniero che lavora e vive come parte di una famiglia ospitante, in genere assumendosi responsabilità di assistenza all'infanzia e svolgendo alcuni lavori domestici.

La 24enne condivide diversi scatti sulla sua vita come tata di bambini super ricchi, in un video su Tik Tok ha rivelato: «Sono stata a Londra e Parigi per due settimane, sono stata agli Hamptons, a Miami, a New York». L'intenzione inziale era quella di fare la tata per qualche mese, in merito ha riferito: «Inizialmente ho accettato questo lavoro pensando che lo avrei fatto solo per pochi mesi… e che avventura si è trasformata. Se due anni fa mi avessi detto che sarei diventata una Au Pair in America per poco più di due anni, vivendo e lavorando a New York, negli Hamptons e a Miami Beach, non ci avrei mai creduto».

