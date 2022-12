Bambini morti nel lago ghiacciato, due di loro erano fratelli: l'ultimo saluto dei famigliari distrutti

Due dei quattro bambini precipitati e morti nel lago ghiacciato a Solihull (Inghilterra) erano fratelli. Finlay Butler, 8 anni, e suo fratello minore Samuel, 6, sono morti, così come il loro cugino Thomas Stewart, 11 anni, e Jack Johnson, che ne aveva 10. Giovedì i famigliari gli hanno dato l'ultimo, straziante, saluto.

Spara in testa al vicino dopo una lite, nuovo agguato alle porte di Roma: grave un 42enne

Thomas, morto a 13 anni dopo 2 settimane di agonia. La famiglia: «Travolto da un'auto che viaggiava al buio con i fari spenti»

Il dolore delle famiglie

«Come famiglia siamo devastati per la perdita dei nostri bellissimi ragazzi Tom, Fin e Sam in circostanze così tragiche», hanno detto i loro genitori in una dichiarazione rilasciata dalla polizia delle West Midlands. «Vorremmo ringraziare i servizi di emergenza per tutto quello che hanno fatto nel tentare di salvare i ragazzi, e tutta la comunità per il sostegno: è stato travolgente».

L'incidente è avvenuto domenica scorsa. Il ghiaccio del lago dove stavano giocando si è improvvisamente rotto sotto i loro piedi, facendoli cadere. Dopo ore di apprensione, è arrivata la notizia della morte dei quattro bambini. L'ultimo, il più piccolo dei quattro, ha lottato fino a mercoledì, ma non ce l'ha fatta.

Il fratello maggiore di Thomas Stewart, gli ha dedicato un messaggio toccante: «Ti amo Tom, il fratellone si prenderà cura della famiglia e ci vediamo presto», si legge. L'area dell'incidente è stata delimitata dalla polizia con un cordone e gli agenti resteranno di guardia per evitare che possano esserci nuovi casi simili. «Questa è una tragedia indescrivibile e un dolore inimmaginabile per le famiglie e gli amici dei ragazzi», ha dichiarato il capo della polizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA