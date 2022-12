Berlino, esploso l'acquario cilindrico più grande al mondo: rovesciati un milione di litri d'acqua salata e 1.500 pesci esotici VIDEO

È esploso l'AquaDom di Berlino, l'acquario cilindrico più grande al mondo. Era situato nella lobby dell‘Hotel Radisson Blu e conteneva un milione di litri di acqua salata e 1.500 pesci esotici, che sono stati rovesciati. Dalle prime ore di venerdì 16 dicembre circa 100 vigili del fuoco sono al lavoro per riportare la situazione sotto controllo.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. L'acquario sarebbe espoloso improvvisamente nel cuore della notte. L'acqua si è riversata fino alla strada, su Karl-Liebknecht-Strasse, creando disagi e paura per i testimoni. Il video dell'enorme cilindro distrutto è stato pubblicato sui social da uno dei clienti dell'albergo. I vigili si stanno accertando delle condizioni della struttura, compresi i parcheggi, che potrebbero essere stati invasi dall'acqua. L'AquaDom era stato modernizzato con alcuni lavori di ristrutturazione nel 2020.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN