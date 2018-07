Bambina di 6 anni morta impiccata: stava giocando con la corda per saltare

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La suaè rimasta avvolta nel mistero per mesi, ora è emersa la tragica verità sul decesso di Daisy Dymyd,di Tuxford, vicino a Newark, in Gran Bretagna. Il corpicino della piccola era stato trovato senza vita dai genitori nella sualo scorso febbraio, poi erano partite le indagini che hanno portato a galla la verità in questi giorni.Daisy sarebbe stata uccisa da un paio di corde per saltare con cui stava giocando. La bambina si sarebbe accidentalmente impiccata dopo essere rimasta incastrata nel gioco mentre giocava da sola nella cameretta con i genitori al piano inferiore della casa. Sentendo un insolito silenzio la mamma si è insospettita ed è salita a vedere cosa stesse facendo la bambina e ha trovato il corpicino a terra. I genitori hanno provato a rianimarla e hanno chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.Pare che Dailsy amasse fare nodi e avrebbe deciso di farli con la corda con cui stava giocando, fino a crearne uno che l'ha uccisa. «Non vi è assolutamente il coinvolgimento di parti terze in questa triste vicenda», ha dichiarato il medico che ha eseguito l'autopsia, come riporta la stampa locale, «Nessuno avrebbe mai potuto preoccuparsi in quel momento, perché Daisy stava semplicemente giocando».Il caso è stato archiviato come incidente.