Sofia morta di malaria un anno fa. I genitori: la nostra bambina uccisa da chi doveva curarla

VILLORBA «È stato fatto un. La nostra bambina era entrata in ospedale per curare un esordio di diabete. E poi è mancata a causa delle complicazioni della malaria contratta nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento».trevigiano di Villorba trapiantato a Trento, e la moglieparlano a un anno dalla scomparsa della morte della lorouccisa a soli quattro anni da una delle forme più gravi di, contratta forse per la sostituzione di un ago.La magistratura ha chiuso l'inchiesta con un'infermiera indagata: «Spesso ci chiediamo come reagiremmo se dovessimo incontrarla».«È stato fatto un errore mortale. La nostra bambina era entrata in ospedale per curare un esordio di diabete. E poi è mancata a causa delle complicazioni della malaria contratta nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento».