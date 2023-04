Tel Aviv, auto sulla folla e spari: morto un turista italiano di 30 anni, feriti altri connazionali. Netanyahu richiama i riservisti

di Redazione web

Un turista italiano di circa 30 anni sarebbe rimasto ucciso e un altro connazionale sarebbe invece ferito insieme a tre britannici in due attentati a Tel Aviv: uno a Kaufmann Street, sul lungomare della capitale, e l'altro vicino a Charles Clore Park. Secondo i media locali sul lungomare un sospetto ha aperto ed è stato poi «neutralizzato» mentre un «terrorista» ha tentato di investire dei pedoni a Charles Clore Park prima che la sua auto si ribaltasse. La persona alla guida è stata arrestata. L'attentatore di Kafmann Street, che è stato ucciso, era un arabo israeliano, secondo quanto riferito dai media.

Breaking: Multiple wounded after shooting in the area of the Tel Aviv promenade in Israel. pic.twitter.com/TzitMOoHtL — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 7, 2023

Sono stati compiuti due sospetti attacchi terroristici a breve distanza l'uno dall'altro. Un sospetto attacco con armi da fuoco è stato effettuato nella zona del lungomare di Tel Aviv, ha detto venerdì sera Magen David Adom. Due israeliani sono stati feriti rispettivamente moderatamente e gravemente. La polizia israeliana ha detto che un terrorista ha tentato di speronare i pedoni a Tel Aviv prima che la sua auto si ribaltasse in un incidente separato che si è verificato pochi istanti dopo l'incidente iniziale in città. Almeno quattro israeliani sono rimasti feriti nell'attacco di speronamento.

Meloni segue eventi. Farnesina: «Orrore e sgomento»

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, segue con apprensione gli aggiornamenti sugli attentati a Tel Aviv che hanno coinvolto anche cittadini italiani. «Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv». Lo scrive la Farnesina in un tweet aggiungendo che «l'Unità di Crisi è operativa h24 e raggiungibile al numero: +39 06 36225».

L’Unità di Crisi della #Farnesina è operativa H24 e raggiungibile al numero: +39 06 36225 — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) April 7, 2023

Neutralizzato il responsabile

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in due sospetti attentati avvenuti a pochi minuti l'uno dall'altro a Tel Aviv. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali un uomo avrebbe aperto il fuoco e un'auto avrebbe investito dei pedoni. Secondo il Times of Israel, gli attentati sarebbero avvenuti a Kaufmann Street e vicino a Charles Clore Park. Stando ai servizi di emergenza, una delle vittime è in condizioni gravi, un'altra in condizioni moderate e le ultime due persone sono ferite leggermente, mentre il sospetto aggressore è stato «neutralizzato».

Solidarietà del presidente del Senato

«Solidarietà e vicinanza allo Stato e al popolo israeliano per gli attacchi terroristici avvenuti in serata a Tel Aviv. Con forza ripudiamo odio, antisemitismo e antisionismo e rivendichiamo il diritto all'esistenza di Israele». Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

La vittima

Un turista di trent'anni è morto dopo aver subito una ferita da arma da fuoco alla testa, secondo il servizio di emergenza medica della MDA. Il capo dell'MDA Eli Bin ha detto che una persona è stata uccisa e altre quattro ferite in un attacco combinato di auto speronamento e sparatoria sul lungomare di Tel Aviv. "Stiamo ancora controllando se altre persone sono rimaste ferite e hanno lasciato la scena per cercare riparo", ha detto Bin.

Tel Aaviv, auto sulla folla e spari: morto un turista italiano di 30 anni, feriti altri connazionali. Netanyahu richiama i riservisti https://t.co/81OM7XAXb2 — Leggo (@leggoit) April 7, 2023

