Gratis gli assorbenti e i. La svolta storica arriva dalla Scozia . Ma anche in Italia questa discussione è in atto e non è detto che questo primo passo Oltremanica non sia di slancio anche per ottenere la gratuità nel nostro Paese.LEGGI ANCHE > Coronavirus, la situazione in tempo reale in Italia È la prima nazione del mondo a decidere una cosa del genere. Il “” è stato approvatocon 112 voti a favore, nove contro e un solo astenuto, e prima dell’ok definitivo deve passare alla seconda fase dell’iter parlamentare in cui dovrà affrontare eventuali emendamenti.Una volta approvato definitivamente, il provvedimento consentirà la distribuzione gratuita di assorbenti e prodotti per l’igiene femminile in ogni farmacia e luogo di aggregazione giovanile scozzese. Il costo dell’operazione è di 24 milioni di sterline all’anno, circa 31 milioni di euro.Nel 2018, la Scozia era diventata il primo Paese al mondo a fornire tali prodotti gratuitamente in scuole, college e università. Molte famiglie infatti non possono permettersi la spesa per assorbenti e tamponi, che in Scozia ogni mese è di circa 8 sterline (12 euro) a persona. Addirittura tante studentesse preferiscono restare a casa durante il loro ciclo mestruale.