Aereo precipita nell'oceano: i passeggeri si salvano nuotando fino a riva

Ieri pomeriggio un aereo dell'Intelligence militare statunitense si è schiantato nell'oceano Pacifico, nella baia delle Hawaii, dopo aver oltrepassato la pista di atterraggio. I passeggeri sono sopravvissuti nuotando fino a riva. Fortunatamente, fino ad ora, non si registrerebbero vittime coinvolte nell'incidente.

Alle ore quattoridici di lunedì pomeriggio scorso - ora locale - l'aereo Boeing P-8A Poseidon, della Marina americana, si è schiantato nell'oceano al largo di Oahu, costingendo i nove passeggeri che erano a bordo, a mettersi in salvo nuotando fino a raggiungere la costa.

Secondo i primi accertamenti, l'aereo era diretto verso una base dei Corpi della Marina Miltare statunitense, a dieci miglia da Honolulu. Poi, avrebbe superato la pista di atterraggio, mancando - di fatto - il punto d'arrivo e causando una perdita di controllo del veicolo, poi precipitato nell'oceano.

In the vicinity of the Hawaii Islands, an American P-8 Poseidon crashed. pic.twitter.com/IuxWjnYoMA