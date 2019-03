Aereo Ethiopian caduto, i consumatori attaccano l'Enac: «Sospendere tutti i voli con quel modello»

Aereo Ethiopian, perde il volo per due minuti: «È il mio giorno fortunato, a Nairobi ci sono arrivato»​

Dopo l'immenso dolore, per la morte di tutti i passeggeri a bordo delieri mattina poco dopo il decollo da Addis Abeba, arrivano anche le polemiche. L', infatti, ha attaccato ferocemente l', chiedendo a gran voce di sospendere tutti i voli riguardanti quel modello di velivoli.«La precisazione dell'è del tutto inaccettabile ed inadeguata. Sospenda immediatamente, a titolo precauzionale, i voli dei, in attesa degli opportuni accertamenti - ha spiegatoa, presidente dell'Unc, in una nota - Se corrispondesse al vero che il software che corregge il profilo di volo non può essere disattivato dal pilota nemmeno in caso di anomalia, ci troveremmo di fronte ad un pericolosissima assurdità. D'altronde all'Enac dovrebbe bastare l'appello dell'Associazione Nazionale Piloti (Anp), di mettere a terra le macchine e fare i controlli necessari, per intervenire e sospendere i voli. Stanno forse aspettando una terza tragedia?».Un difetto di fabbricazione sarebbe infatti alla base dell'incidente di ieri. Per questo motivo, Dona ha anche difeso gli interessi dei consumatori: «Sia chiaro, comunque, che tutti hanno il diritto di non volare suie di scegliere tra il rimborso dell'intero costo del biglietto o la riprotezione, ossia l'imbarco su un velivolo alternativo».