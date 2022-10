Accoltella la cameriera che lavora nel pub di suo marito: «Convinta fosse la sua amante»

Accoltella la cameriera che lavora nel pub di suo marito credendola la sua amante. Luisa Santos, 47 anni, credeva che suo marito Pedro avesse una relazione con la cameriera Hannah Pritchett, così, accecata dalla gelosia, ha afferrato un grosso coltello e si è scagliata sopra la 18enne davanti ai clienti.

I fatti

La donna si era convinta che il marito avesse una relazione con la cameriera ed era arrivata a chiedergli di scegliere tra lei e la sua famiglia. Non essendoci nulla, l'uomo ha deciso di ignorare la provocazione della moglie che però per tutta risposta ha preso un coltello e ha colpito al fianco la 18enne. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto, compresa la fuga della ragazza che ha provato a mettersi in salvo scappando con la sua auto.

Il processo

L'orribile incidente è avvenuto a maggio al The Three Horseshoes a Princethorpe, nel Warwickshire, ma in questi giorni si sta tenendo il processo a carico della donna.

In tribunale il marito ha ribadito che tra lui e la cameriera non c'era assolutamente nulla. La ragazza, che è riuscita a salvarsi, ha comunque riportato un grave trauma. Lei stessa, fidanzata all'epoca dei fatti, ha spiegato di non sapere nemmeno che la moglie del suo titolare sospettasse una relazione clandestina.

