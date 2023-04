Time, ecco le 100 persone più influenti al mondo: la metà sono donne (e non ci sono italiani)

di Redazione web

La rivista settimanale "Time" ha stilato, come è solita fare ogni anno, la lista delle 100 persone più influenti al mondo. Questo particolare elenco si suddivide in sei categorie principali che sono: artisti, innovatori, titani, leader, icone e pionieri. Secondo il Time, nessun italiano è stato abbastanza "influente" da essere inserito nella classifica 2023, dove, invece, sono presenti moltissime donne (tra artiste e first lady). L'ultimo italiano che compare nell'elenco della rivista è l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, inserito nella lista del 2021.

I personaggi più influenti del 2023

Ma chi sono, quindi, i personaggi che nel 2023 sono stati in grado di "muovere le masse"? Secondo il Time rientrano nella lista le attrici Jennifer Coolidge, Angela Bassett e Drew Barrymore, gli attori Pedro Pascal, Austin Butler e Michael B. Jordan, la popstar Beyoncé, Re Carlo III (prossimo all'incoronazione), la top model Bella Hadid e Lionel Messi che alla fine dello scorso anno si è laureato a campione del mondo con la sua Argentina.

La categoria dei "leader"

Nella categoria dei "leader" c'è anche Olena Zelenska che è la first lady ucraina che è anche scrittrice, architetto e sceneggiatrice. Della stessa categoria fa parte anche Janet Louise Yellen, economista e politica statunitense, attuale Segretario al Tesoro degli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 14:46

