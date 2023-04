«Rihanna, ecco il sesso del suo bebè»: l'indizio (involontario) non lascia dubbi

di Redazione web

Rihanna è incinta del suo secondo bambino e lo ha annunciato in modo iconico: la popstar, infatti, mentre si esibiva nell'intervallo del celeberrimo Super Bowl, ha scoperto il pancione e l'ha mostrato a tutto il mondo. La cantante, però, nonostante sia molte volte al centro dell'attenzione mediatica, ci tiene particolarmente alla propria privacy, tanto che non espone quasi mai il suo primo bambino, avuto dal compagno ASAP Rocky. Rihanna, quindi, resta riservata anche sul suo secondo bambino ma i fan potrebbero già aver scoperto il sesso.

Rihanna incinta del secondo figlio a 9 mesi dalla nascita del primo: la sorpresa al Super Bowl

Il prete torna dall'inferno e racconta: «Demoni cantano 'Umbrella' di Rihanna, è stato terribile». Il video su TikTok

L'indizio rivelatore

Rihanna, essendo molto discreta per quanto riguarda la sua vita privata, non ha mai parlato molto delle sue gravidanze, anche se a volte, non è necessario esporsi più di tanto per rivelare dettagli che si vorrebbero mantenere nascosti. Il Daily Mail ha, infatti, pubblicato alcuni scatti che ritraggono la cantante mentre è in giro per Los Angeles insieme al fidanzato ASAP Rocky, intenta a fare acquisti per il nascituro. Rihanna guarda alcuni vestitini di colore rosa pastello e proprio per questo i fan pensano che sia in attesa di una bambina. Ovviamente, la cantante non si è pronunciata in merito.

I progetti lavorativi di Rihanna

Rihanna è impegnatissima su molti fronti. La popstar, infatti, non segue solo la sua musica ma anche il suo brand di make up che si chiama Fenty Beauty e che ha riscosso moltissimo successo in tutto il mondo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA