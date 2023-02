Rihanna incinta del secondo figlio a 9 mesi dalla nascita del primo: la sorpresa al Super Bowl

Annunciare la seconda gravidanza in mondovisione al Super Bowl? Fatto. Rihanna, con una performance esplosiva durante i 13 minuti dell'half time, ha mostrato con orgoglio un pancione che non lascia dubbi: la cantante di Diamonds è incinta per la seconda volta del rapper A$AP Rocky.

Rihanna incinta, la tuta rossa fascia il pancione

La 'prima pancia' di Rihanna era stata in bella mostra su Vogue. Stavolta, in vista dei 13 minuti dell'half time, in una tuta rosso su rosso con corpetto scultura di Loewe con piumino di Alaïa e guanti Pieter Mulier, la cantante aveva detto che l'esser diventata mamma di un bimbo, che adesso ha nove mesi, l'aveva incoraggiata a tornare sul palco. «Quando diventi mamma - aveva spiegato - c'è qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo. E il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici, così da una parte ti fa paura, ma dall'altra è la sfida più grande di tutte: ed è importante che mio figlio lo veda».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 09:02

