Il prete torna dall'inferno e racconta: «Demoni cantano 'Umbrella' di Rihanna, è stato terribile». Il video su TikTok

Padre Johnson è un prete americano, precisamente del Michigan, molto seguito sui social, specie su TikTok dove posta video in cui spiega la Fede e nei quali ha raccontato alcune esperienze che lo hanno coinvolto in prima persona. Alcuni dei racconti di Padre Johnson hanno fatto talmente scalpore che sono entrati nei contenuti virali, specie la storia del suo viaggio all'Inferno che sarebbe abitato da Demoni inquietanti che ascolterebbero la musica tutto il tempo e selezionerebbero due brani in particolare.

La testimonianza

Padre Johnson è seguito da più di 70.000 follower su TikTok e in uno dei suoi video racconta un episodio che ha del paranormale. Nel 2016 infatti, fu colpito da un attacco cardiaco che lo catapultò per alcuni momenti nell'Aldilà. Il prete racconta di essere finito all'Inferno, un luogo che non augurerebbe nemmeno al suo peggior nemico. Johnson dice: «Il mio spirito ha lasciato il mio corpo fisico, ho pensato che sarei salito. Pensavo di aver fatto così tanto bene durante la mia vita e di aver aiutato così tante persone e invece sono sceso. Sono entrato nel centro stesso della Terra. Le cose che ho visto lì sono indescrivibili».

Musica infernale

Padre Johnson, oltre a raccontare gli orrori che ha visto (uomini che camminavano a quattro zampe e che venivano bruciati dalla testa ai piedi), spiega anche che i Demoni ascoltavano in loop due canzoni in particolare (rivisitate da altri esseri maligni): "Umbrella" di Rihanna e "Don't Worry Be Happy" di Bobby McFerrin.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 17:16

