Rihanna, la villa di Londra in vendita per 32 milioni di sterline: otto camere da letto, sei bagni e una palestra

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 12:25

. La star, che all'epoca usciva con il miliardario saudita Hassan Jameel, alloggiava in una lussuosa proprietà con otto camere da letto nel ricercato quartiere di St John's Wood, a pochi minuti dagli Abbey Studios. Spendeva 18mila sterline a settimana per l'affitto. L'annuncio è disponibile sul sito Beauchamp Estates . Rihanna è tornata negli Stati Uniti nel gennaio di quest'anno dopo la fine della sua relazione con Jameel.La villa recintata comprende una palestra privata, sei bagni, una sala multimediale e due interi piani per intrattenere gli ospiti. La struttura offre anche un facile accesso ai negozi lungo Finchley Road e St John's Wood High Street e si trova nelle immediate vicinanze della stazione della metropolitana di St John's Wood e degli spazi aperti di Primrose Hill e Regent's Park.Al piano terra si trova un doppio soggiorno organizzato per fornire una camera familiare e una zona pranzo informale con due serie di porte francesi che si aprono sulla terrazza esterna. La grande cucina completamente attrezzata è a pianta aperta con un'isola centrale, dispensa, bar e cantina separata per il vino. Con una sontuosa facciata bianca e un lussuoso giardino paesaggistico, la proprietà di cinque piani dispone anche di riscaldamento a pavimento e persino di un ascensore per gli ospiti.Gary Hersham, direttore fondatore di Beauchamp Estates, sito che si occupa della vendita di immobili di lusso, ha dichiarato: «Questa magnifica casa a St John's Wood Park è perfetta per un magnate della musica, degli affari o della politica. È una delle case più importanti introdotte sul mercato nella zona negli ultimi anni».