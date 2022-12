«Reddito di cittadinanza fino a luglio anziché agosto 2023», l'ipotesi nella Manovra. Pos, si pensa a una soglia a 30 euro

di Redazione web

«Reddito di cittadinanza fino a luglio anziché agosto 2023»: è questa l'ipotesi anticipata da uno dei relatori della Manovra. E per il Pos l'ipotesi è di una soglia a 30 euro. L'ipotesi del reddito per gli occupabili per 7 mesi anziché 8 è tema di cui si è «parlato ieri nella riunione di maggioranza, è un tema che non abbiamo ancora definito, potrebbe essere molto probabile perché questo consentirebbe di liberare ulteriori risorse per circa 200 milioni che ovviamente andrebbero ad aggiungersi a quelle della Manovra e a quelle che sono anche disposizione del Parlamento», ha detto Roberto Pella, deputato di FI e uno dei relatori della manovra, a 24 Mattino su Radio 24.

Tra le proposte in cerca di fondi anche quella «arrivata dalla Cisl» della rivalutazione piena delle pensioni da 4 a 5 volte il minimo.

Calderone: «Non si lavora su una stretta al reddito di cittadinanza»

«Non è questo il contesto su cui si sta lavorando». Butta acqua sul fuoco il ministro del Lavoro Marina Calderone rispondendo, a margine del convegno di Confprofessioni, a una domanda sull'ipotesi che altre risorse per la manovra economica possano essere ricavate da una 'stretta' sul Reddito di cittadinanza.

Pos, allo studio una soglia a 30 euro

«L'abbassamento della soglia a 30 euro per l'utilizzo del Pos è un'ipotesi allo studio, la stessa presidente Meloni aveva parlato a noi relatori e ai capigruppo di questa trattativa che lei stessa ha portato avanti con l'Europa. La possibilità di scendere ci è stata richiesta», ha detto Roberto Pella, deputato di Forza Italia e uno dei relatori della manovra, a 24 Mattino su Radio 24.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 12:33

