«Italia sempre più vecchia», Inps: rispetto al 2011 si vive 3 anni in più ma cala la popolazione (59 milioni)

Cala la popolazione (a 59 milioni) ma «l'Italia è sempre più vecchia». Lo afferma l'Inps snocciolando i dati, dai quali emerge anche che rispetto al 2011 si vive tre anni in più. «Il nostro è un Paese sempre più vecchio. L'età media si è innalzata di tre anni rispetto al 2011 (da 43 a 46 anni). La Campania continua a essere la regione più giovane (età media di 43,6 anni) mentre la Liguria si conferma quella più anziana (49,4, anni)».

Cosa dicono i dati Istat diffusi oggi

«L'invecchiamento della popolazione italiana è ancora più evidente nel confronto con i censimenti passati - dice l'Istat -. Nel 2021 per ogni bambino si contano 5,4 anziani contro meno di un anziano per ogni bambino del 1951 (3,8 nel 2011). L'indice di vecchiaia è notevolmente aumentato e continua a crescere, da 33,5% del 1951 a 187,6% del 2021.

Cala la popolazione

«La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020 (-206.080 persone) - dicono i dati Istat sul censimento permanente pubblicati oggi -. Il decremento di popolazione interessa soprattutto il Centro Italia (-0,5%) e l'Italia settentrionale (-0,4% sia per il Nord ovest che per il Nord est), è più contenuto nell'Italia meridionale (-0,2%) e risulta minimo nelle Isole (appena 3mila unità in meno).

«Il calo di popolazione non è dovuto solo al saldo naturale negativo ma è da attribuire in parte alla diminuzione della popolazione straniera - spiega l'Istat -. Gli stranieri censiti sono 5.030.716 (-141.178 rispetto al 2020), con un'incidenza sulla popolazione totale di 8,5 stranieri ogni 100 censiti».

Roma è il comune più grande

Roma è il comune più grande con 2.749.031 residenti, Morterone (in provincia di Lecco) quello più piccolo (con appena 31 abitanti). «Il decremento di popolazione - affermano ancora i dati diffusi oggi - è molto più limitato nei comuni della classe 5-20mila abitanti e in quella fino a 5mila abitanti (che insieme rappresentano il 70% dei comuni italiani).

Nei 44 comuni con oltre 100mila abitanti solo 5 guadagnano popolazione, per i restanti 39 si registra un calo rispetto al Censimento 2020 di circa 115mila residenti».

